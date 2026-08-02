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Accident rutier pe DN 18, în zona Ciocănești. Un șofer a adormit la volan și s-a răsturnat


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Un accident rutier a avut loc duminică, 2 august 2026, în jurul orei 02:19, pe DN 18, în comuna Ciocănești.

Potrivit primelor cercetări, un bărbat din comuna Durnești, județul Botoșani, conducea un autoturism marca BMW pe direcția Borșa – Iacobeni. Acesta a adormit la volan, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, iar într-o curbă deosebit de periculoasă la stânga s-a răsturnat în afara părții carosabile.

În urma impactului, pasagerul din dreapta față a suferit răni ușoare și a fost transportat la Spitalul Municipal Vatra Dornei pentru îngrijiri medicale. Diagnosticul stabilit după evaluarea în Unitatea de Primiri Urgențe a fost traumatism de coloană lombară, precum și excoriații la gleznă stângă, cot drept și mână stângă.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă.


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