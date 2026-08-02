Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Radauti Tânăr din Bălcăuți, rănit după ce a intrat intenționat cu mașina într-un...

Tânăr din Bălcăuți, rănit după ce a intrat intenționat cu mașina într-un șanț după o ceartă cu părinții


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Vineri, 31 iulie, în jurul orei 20.20, un tânăr de 26 de ani din comuna Bălcăuți a intrat intenționat cu autoturismul pe care îl conducea în malul unui șanț, pe strada Țahanăului din satul Costișa, comuna Frătăuții Vechi.

Potrivit informațiilor obținute de polițiști, cu puțin timp înainte, în jurul orei 20.00, tânărul avusese o discuție în contradictoriu cu părinții săi, în urma căreia ar fi spus că intenționează să se sinucidă provocând un accident rutier. Mătușa sa a confirmat aceste aspecte.

La fața locului, polițiștii au aplicat formularul de evaluare a riscului, însă tânărul a refuzat să răspundă la întrebările specifice. I s-a înmânat totuși o cerere privind solicitarea emiterii unui ordin de protecție din partea Judecătoriei Rădăuți.

În urma impactului, autoturismul marca Volkswagen a fost avariat, iar conducătorul a suferit o vătămare ușoară, fiind diagnosticat cu „contuzionat ușor”. Acesta a fost transportat la Spitalul Municipal Rădăuți pentru îngrijiri medicale.

Testele cu etilometrul și aparatul Drugtest au fost negative. Tânărul urmează să fie expertizat din punct de vedere psihologic.

Polițiștii au deschis dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

Incendiu puternic la o gospodărie din Suceava. Au ars un garaj,...

Record de trafic la Aeroportul Suceava în iulie: 106.060 de pasageri....

Incendiu la o gospodărie din municipiul Suceava. Pompierii intervin cu două...