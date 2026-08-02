Tânăr din Bălcăuți, rănit după ce a intrat intenționat cu mașina într-un șanț după o ceartă cu părinții

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Vineri, 31 iulie, în jurul orei 20.20, un tânăr de 26 de ani din comuna Bălcăuți a intrat intenționat cu autoturismul pe care îl conducea în malul unui șanț, pe strada Țahanăului din satul Costișa, comuna Frătăuții Vechi.

Potrivit informațiilor obținute de polițiști, cu puțin timp înainte, în jurul orei 20.00, tânărul avusese o discuție în contradictoriu cu părinții săi, în urma căreia ar fi spus că intenționează să se sinucidă provocând un accident rutier. Mătușa sa a confirmat aceste aspecte.

La fața locului, polițiștii au aplicat formularul de evaluare a riscului, însă tânărul a refuzat să răspundă la întrebările specifice. I s-a înmânat totuși o cerere privind solicitarea emiterii unui ordin de protecție din partea Judecătoriei Rădăuți.

În urma impactului, autoturismul marca Volkswagen a fost avariat, iar conducătorul a suferit o vătămare ușoară, fiind diagnosticat cu „contuzionat ușor”. Acesta a fost transportat la Spitalul Municipal Rădăuți pentru îngrijiri medicale.

Testele cu etilometrul și aparatul Drugtest au fost negative. Tânărul urmează să fie expertizat din punct de vedere psihologic.

Polițiștii au deschis dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.