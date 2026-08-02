Urmărire pe străzile din Câmpulung Moldovenesc cu finalizare în arest: un tânăr de 23 de ani, băut la volan, a lovit mașini parcate și a distrus un gard



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un echipaj de poliție din cadrul Poliției municipiului Câmpulung Moldovenesc – Biroul de Ordine Publică a semnalizat regulamentar pentru oprirea, sâmbătă seara în jurul orei 21:30, conducătorului unui autoturism BMW care circula din sens opus pe strada Molidului. Conducătorul a încetinit, însă imediat ce a ajuns în dreptul echipajului a accelerat brusc și a fugit.

Polițiștii au pornit imediat în urmărire și au anunțat evenimentul în dispecerat. Au fost redirecționate mai multe echipaje, iar un echipaj de poliție rutieră a fost direcționat spre o intersecție din zona de deplasare a autoturismului, având pregătit un dispozitiv tip „spike” pentru oprirea forțată.

În timpul urmăririi, șoferul a acroșat ușor două autoturisme parcate, rupând oglinzile laterale ale acestora. Din cauza vitezei, a pierdut controlul direcției, a ieșit pe acostament și a intrat în coliziune frontală cu un gard pe strada Sirenei, distrugând câteva panouri.

La fața locului a ajuns rapid echipajul de poliție rutieră, care a extras conducătorul din mașină. Acesta nu a suferit leziuni corporale. Tânărul, în vârstă de 23 de ani, domiciliat în comuna Izvoarele Sucevei, a fost testat cu etilometrul, rezultatul fiind de 1,16 mg/l alcool pur în aerul expirat. Testul cu aparatul Drugtest a fost negativ.

În urma controlului corporal și al interiorului autoturismului nu au fost găsite bunuri sau mijloace de probă de interes. Conducătorul a fost dus la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc pentru recoltarea de mostre biologice de sânge.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului. În urma probatoriului administrat, s-a dispus reținerea tânărului pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv Suceava.