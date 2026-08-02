Incendiu puternic la o gospodărie din Suceava. Au ars un garaj, o anexă și instalația de panouri fotovoltaice

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Un incendiu a izbucnit duminică după amiza la o gospodărie din municipiul Suceava.

La fața locului au intervenit pompierii militari cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, la sosirea echipajelor, flăcările se manifestau violent, cu degajări mari de fum, la un garaj și la o bucătărie de vară. Intervenția a fost dificilă din cauza cantității mari de materiale și substanțe combustibile aflate în zona de ardere.

Pompierii au reușit să lichideze incendiul și să împiedice propagarea flăcărilor la construcțiile învecinate.

În flăcări au ars un garaj și o anexă, construcții aflate în corp comun, precum și acoperișul bucătăriei de vară, pe o suprafață totală de aproximativ 160 de metri pătrați. Au fost distruse și mai multe bunuri depozitate în clădirile afectate, precum și instalația de panouri fotovoltaice.

Incendiul a fost lichidat în limitele găsite. Cauza probabilă a izbucnirii a fost un scurtcircuit produs la un conductor electric suprasolicitat.