Punct de asistență medicală și distribuire de apă potabilă, amenajat de ISU Suceava pe esplanada Casei de Cultură

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În contextul temperaturilor caniculare, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava a operaționalizat duminică, 2 august 2026, un punct pentru acordarea asistenței medicale de urgență și distribuirea apei potabile. Acesta a fost amplasat pe esplanada Casei de Cultură din municipiul Suceava.

Potrivit slt. Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, cortul este dotat cu echipamente necesare pentru gestionarea cazurilor de deshidratare și hipertermie, inclusiv cu aer condiționat.

Punctul este destinat populației afectate de temperaturile extreme și este deservit de pompieri militari – paramedici SMURD, de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean și de voluntari ai ISU Suceava.

Acesta va funcționa pe întreaga perioadă a caniculei, aflată sub incidența Codului Galben, valabil până marți, 4 august, ora 10:00. Activitatea va continua dacă situația de caniculă se va prelungi.