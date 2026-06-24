Primăria Suceava organizează dezbatere publică privind interzicerea sălilor de jocuri de noroc pe raza municipiului

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Primăria Municipiului Suceava invită cetățenii și toate persoanele interesate la o dezbatere publică privind proiectul de hotărâre care prevede interzicerea desfășurării activităților de jocuri de noroc în locații fizice pe teritoriul municipiului.

Întâlnirea va avea loc luni, 29 iunie 2026, ora 13:00, în Sala 50 de la etajul V al clădirii Primăriei Municipiului Suceava, situată pe Bulevardul 1 Mai nr. 5A.

Dezbaterea publică este organizată în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 7/2026, care permite consiliilor locale să decidă, prin hotărâre, dacă pe teritoriul unității administrativ-teritoriale se pot sau nu desfășura activități de jocuri de noroc.

Ordinea de zi a întâlnirii include prezentarea motivației și a proiectului de act normativ, precum și posibilitatea ca cetățenii interesați să își exprime verbal propunerile de modificare. Fiecare participant va avea la dispoziție maximum 5 minute pentru prezentarea punctului de vedere.

Persoanele care doresc să participe la dezbatere sunt rugate să se înregistreze în prealabil, fie prin e-mail la adresa [email protected], fie direct la sediul Primăriei. La eveniment pot participa, în limita locurilor disponibile, persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, reprezentanți ai mediului de afaceri, ai instituțiilor publice și ai presei.

Documentația aferentă proiectului de hotărâre (referat de aprobare, raportul Direcției de Urbanism și textul integral al proiectului) poate fi consultată pe site-ul instituției, la secțiunea Informații publice – Transparență și Integritate, precum și la sediul Primăriei. Cei interesați pot solicita și o copie a documentelor, pe bază de cerere depusă la Serviciul Administrație Publică și Relații cu Publicul (luni – vineri, între orele 08:00 – 16:00).