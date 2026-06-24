O familie acuză neglijență gravă într-o creșă de stat din județul Suceava: copil de sub 2 ani, cu vânătăi după ce a fost lăsat singur pe întuneric într-un pătuț înalt

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O familie din județul Suceava a depus plângere penală după ce copilul lor, în vârstă de 1 an și 10 luni la momentul incidentului, a venit acasă cu vânătăi de la o creșă de stat, fără explicații clare din partea personalului. Părinții susțin că, la câteva luni după sesizare, au văzut imagini de pe camerele de supraveghere în care copilul apare lăsat singur, pe întuneric, într-un pat înalt, plângând și încercând să iasă din pătuț, existând un risc real de cădere.

Potrivit părinților, incidentul a avut loc în urmă cu aproximativ nouă luni. Copilul a ajuns acasă cu vânătăi, iar după obținerea unui certificat medico-legal, familia a depus plângere penală. După circa cinci luni, au fost chemați din nou la declarații, ocazie cu care li s-au prezentat înregistrări video din creșă. În imagini, copilul lor apare izolat într-o cameră întunecată, stând pe marginea gratiilor unui pătuț înalt și încercând să coboare.

Părinții afirmă că în zona în care se schimbă scutecele copiilor nu există camere de supraveghere. Ulterior, poliția le-a comunicat că dosarul a fost înaintat Parchetului. De atunci au trecut mai multe luni, însă familia spune că nu a primit nicio informație referitoare la stadiul sau soluționarea cauzei.

Din cauza temerilor legate de siguranța copilului, părinții au decis să îl retragă din creșă. Mama a renunțat la locul de muncă pentru a rămâne acasă cu el.

Familia a solicitat redacției să nu fie publicate numele copilului, ale angajaților sau ale altor copii implicați, dorind să își păstreze anonimatul, deoarece ancheta este în curs. Principala lor cerere este ca situația să fie clarificată și ca persoana vinovată să nu mai lucreze în domeniul îngrijirii copiilor, pentru a preveni cazuri similare.

Părinții subliniază că doresc o discuție publică mai amplă despre siguranța copiilor în instituțiile de educație timpurie și despre responsabilitatea celor care îi au în grijă.