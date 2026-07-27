Pistă de biciclete cu sens unic și drum cu lățime de 3 metri la Horodniceni. Locuitorii se plâng că nu mai au loc de mașini și de utilaje agricole

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În comuna Horodniceni, o pistă de biciclete cu sens unic, recent asfaltată și marcată, a stârnit nemulțumirea localnicilor. Construcția, finalizată în ultimele zile, a redus substanțial lățimea carosabilului, iar parapetele metalice au fost montate direct în drum, nu în afara lui. Oamenii spun că nu mai pot parca în fața porților, că utilajele agricole nu mai au spațiu să treacă și că, deși nu există trotuare, s-a preferat o infrastructură pentru biciclete într-o zonă rurală unde mersul pe două roți nu este o practică curentă.

Reporterul News Bucovina a măsurat pe teren: drumul are aproximativ trei metri lățime, iar pista de biciclete – în jur de doi metri. În aceste condiții, circulația autoturismelor și a utilajelor agricole (combină, tractor) a devenit extrem de dificilă. Parapetele metalice, montate la fiecare poartă, blochează practic accesul în curți. Locuitorii se văd nevoiți fie să lase mașinile pe pistă, fie să blocheze parțial drumul. În unele zone, pista se termină brusc, iar biciclistul – dacă ar exista – ar trebui să coboare în carosabil sau să ocolească printr-o subtraversare.

„N-avem trotuare, dar au făcut piste de biciclete”, rezumă pe scurt una dintre reacțiile culese pe teren. Localnicii subliniază că în sat se iese frecvent cu combine și tractoare, echipamente care au nevoie de spațiu. Unii locuitori au spus că, dacă ar fi știut ar fi mutat ei înșiși parapetele. Alții au remarcat ironic că „satul trebuie să fie curat” și că, de acum, prioritare sunt bicicletele, nu mașinile.

Reporterul a încercat să discute cu trecători și cu persoane aflate pe stradă. Unii au confirmat că lucrările sunt foarte recente – „am auzit 48 de ore” – și că nu înțeleg de ce pista este cu sens unic. Alții au spus că nu au biciclete și că nu au nevoie de așa ceva. În timp ce se filma, un localnic a încercat să manevreze un tractor, iar situația a devenit și mai clară: spațiul rămas nu permite trecerea confortabilă a utilajelor.

Pe alocuri au apărut și semne de circulație care anunță restricții, iar în unele puncte pista trece dintr-o parte a drumului în alta, forțând practic trecerea pe carosabil. Locuitorii se plâng că, în loc să se investească în trotuare – de care satul nu dispune – s-au cheltuit bani pe o infrastructură care, în opinia lor, nu răspunde nevoilor reale ale comunității. Unii au amintit că este vorba despre un proiect cu finanțare europeană, dar au cerut explicații clare din partea primăriei.

Locuitorii așteaptă explicații și, pe cât posibil, soluții care să le permită din nou accesul normal la proprietăți și circulația utilajelor agricole.