Cod Galben de instabilitate atmosferică în județul Suceava: Vânt puternic, vijelii și averse torențiale

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Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare Cod Galben valabilă luni, 27 iulie, între orele 12:00 și 23:00. Fenomenele vizate sunt instabilitatea atmosferică, intensificările de vânt, vijeliile și aversele torențiale însemnate cantitativ. Zonele afectate includ Maramureșul, Crișana, Banatul, Transilvania, cea mai mare parte a zonei montane, jumătatea de vest a Olteniei și nord-vestul Moldovei, inclusiv județul Suceava.

În intervalul menționat, în aceste regiuni se așteaptă perioade cu vânt intens, rafale de 50-70 km/h, iar izolat peste 80 km/h. Vor cădea averse torențiale, însoțite de descărcări electrice și, izolat, grindină de dimensiuni mici și medii (1-3 cm). Cantitățile de apă pot ajunge la 15-25 l/mp în intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare, iar izolat pot depăși 30-40 l/mp.

Nord-vestul Moldovei se află în zona de atenționare, ceea ce înseamnă că județul Suceava și localitățile din Bucovina pot resimți aceste fenomene. Meteorologii precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor apărea și pe arii restrânse în restul țării, însă intensitatea maximă este așteptată în regiunile aflate sub Cod Galben.