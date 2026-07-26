Șase persoane- între care doi minori- la spital, după un accident la Pojorâta

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Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs duminică, la prânz, pe raza comunei Pojorâta.

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Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, la fața locului au intervenit pompierii militari, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, cu sprijinul a două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.

În urma evenimentului, șase persoane – printre care doi minori – au primit îngrijiri medicale.

Toate erau conștiente și cooperante și au fost transportate ulterior la spital pentru investigații suplimentare.