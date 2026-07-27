Handbaliștii Universității „Ștefan cel Mare” Suceava și-au aflat adversarii la Jocurile Europene Universitare. Start marți, în fața croaților de la Zagreb

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Echipa masculină de handbal a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava și-a aflat adversarii din faza grupelor la Jocurile Europene Universitare 2026. Competiția se desfășoară în perioada 27 iulie – 1 august, la Salerno, în Italia, iar formația suceveană, vicecampioană europeană universitară en-titre, a fost repartizată în Grupa B.

În primul meci, programat marți, 28 iulie, de la ora 11:00 (ora României), studenții suceveni vor întâlni Universitatea de Științe Aplicate din Zagreb (Croația). A doua partidă din grupă va avea loc miercuri, 29 iulie, tot de la ora 11:00, împotriva Institutului Elvețian de Tehnologie din Zurich (Elveția). Ambele jocuri se vor disputa în sala „Pala Palumbo” din Salerno. Primele două clasate din fiecare grupă se califică în sferturile de finală.

Cele 12 echipe participante au fost împărțite în patru grupe a câte trei formații. În Grupa A se află Universitatea din Salerno (Italia), Universitatea din Oslo (Norvegia) și Universitatea din Duisburg-Essen (Germania). Grupa C îi reunește pe cei de la Universitatea Tehnică din Dresda (Germania), Universitatea din Alicante (Spania) și Universitatea Norvegiană de Știință și Tehnologie (Norvegia). În Grupa D vor evolua Universitatea din Minho (Portugalia), Universitatea din Zagreb (Croația) și Universitatea din Ljubljana (Slovenia).

Lotul Universității „Ștefan cel Mare” pentru această ediție este format din Dragoș Podovei, Răzvan Rîpă, Botond Balazs, Alexandru Bologa, Andrei Bruj, Codrin Dascălu, Sorin Grigore, Teodor Ilucă, Bogdan Niculaie, Codrin Radu, Bogdan Doboșeru, Eduard Rusu, Emanuel Șerban și Cătălin Zarițchi. Staff-ul tehnic este condus de Iulian Andrei (șef de delegație), alături de antrenorul principal Răzvan Gavriloaia, antrenorul secund Bogdan Șoldănescu și kinetoterapeutul George Morari.

Toate meciurile competiției vor fi transmise în direct pe canalul de YouTube European Universities Games 2026.

Universitatea suceveană are un palmares impresionant la nivel continental: patru titluri de campioană europeană universitară, cucerite în 2017 (Malaga, Spania), 2022 (Lodz, Polonia), 2023 (Podgorica, Muntenegru) și 2024 (Debrecen, Ungaria). La ediția din 2025, desfășurată la Covilha (Portugalia), echipa a obținut medalia de argint.

Pe durata turneului din Italia, delegația din Suceava beneficiază și de sprijinul fostului jucător și antrenor al CSU Suceava, Adrian Chiruț. Acesta antrenează în prezent formația feminină Jomi Salerno, cu care a câștigat Cupa Italiei și a devenit vicecampioană a Italiei în sezonul trecut.