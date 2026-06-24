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Informare meteo de vreme călduroasă cu disconfort termic ridicat și cod galben de instabilitate atmosferică în zona de munte a județului Suceava


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Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare de cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă astăzi, 24 iunie, între orele 12:00 și 21:00. În paralel, este în vigoare și informarea meteorologică privind vremea călduroasă și disconfortul termic ridicat, valabilă până joi, 25 iunie, ora 21.

Potrivit meteorologilor, în intervalul orar 12:00 – 21:00, în cea mai mare parte a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Se vor semnala averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50-70 km/h și, pe arii restrânse, vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1-4 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi local de 15-25 l/mp și pot depăși 40-50 l/mp pe suprafețe restrânse.

Manifestări specifice instabilității atmosferice vor apărea izolat și în restul teritoriului.

În același timp, vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor țării. Joi, 25 iunie, va deveni izolat caniculară în zonele vestice, iar disconfortul termic va fi ridicat, în special în zonele de câmpie din vestul și sudul României. Maximele termice se vor situa între 25 și 35 de grade Celsius, cu cele mai mari valori așteptate în vestul și nord-vestul țării.


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