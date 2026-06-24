Trei curse charter VIP au adus turiști străini în Bucovina prin Aeroportul Suceava

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Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava a primit, în perioada 10–16 iunie 2026, trei curse charter VIP cu turiști străini veniți să descopere frumusețile Bucovinei. Zborurile au confirmat atractivitatea tot mai mare a regiunii pe piața turismului internațional de lux.

Potrivit purtătorului de cuvânt al aeroportului, Marian Voinescu, alegerea Bucovinei ca destinație de către operatorii de turism premium reflectă interesul crescând al vizitatorilor străini pentru experiențe autentice, tradiții vii, patrimoniu cultural și religios, precum și pentru peisajele naturale deosebite ale zonei. Cei trei zboruri VIP au adus în Bucovina turiști cu o putere ridicată de cumpărare, contribuind astfel la diversificarea fluxurilor de turism incoming în regiune.

„Aceste vizite contribuie la promovarea imaginii Bucovinei dincolo de granițele țării și susțin dezvoltarea turismului local. Mai mult decât simple zboruri, aceste sosiri reprezintă o recunoaștere a valorii Bucovinei ca destinație turistică de nivel internațional”, a transmis Marian Voinescu.

Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava își consolidează astfel rolul de principală poartă aeriană către Bucovina, facilitând accesul vizitatorilor din întreaga lume. Autoritățile locale și operatorii din turism consideră că astfel de inițiative susțin nu doar imaginea regiunii, ci și economia locală, prin creșterea cheltuielilor turiștilor în unitățile de cazare, restaurante, ateliere meșteșugărești și obiective turistice.