Incendiu violent în Sărișoru Mare de la un trăsnet. Au ars anexe gospodărești

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Un incendiu puternic a izbucnit marți după-amiază în localitatea Sărișoru Mare din cauza unui trăsnet direct.

Pompierii au intervenit și au reușit să localizeze și să stingă flăcările înainte ca acestea să se propage la locuințele principale.

La ora 12:59, pompierii militari ai Detașamentului Vatra Dornei au fost alertați prin 112 și au acționat imediat, împreună cu lucrătorii Serviciului voluntar pentru situații de urgență Șaru Dornei.

Echipajele au intervenit cu trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. În sprijinul forțelor profesioniste au venit și voluntari locali, cu un autocamion forestier echipat cu macara și un tractor cu cisternă.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta violent la construcțiile anexe ale unei gospodării, existând pericol real de propagare la vecinătăți.

Pompierii au acționat susținut timp de aproximativ trei ore și jumătate, reușind să lichideze complet incendiul la ora 16:35.

Au ars integral un adăpost de animale, un spațiu de lucru, două magazii de lemne și un atelier mecanic, pe o suprafață totală de circa 200 de metri pătrați. De asemenea, au fost distruse diverse scule electrice, unelte, motoare, utilaje agricole și de tâmplărie, precum și furaje și aproximativ 15 metri cubi de lemn de foc.

Pompierii au salvat însă două case de locuit, trei garaje și un depozit de furaje.Din fericire, nu au fost înregistrate victime omenești.

Cauza probabilă a incendiului a fost un trăsnet direct, potrivit informațiilor transmise de purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, Lt.col. Alin GĂLEATĂ.