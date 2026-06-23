Nouă avertizare de vreme severă imediată de averse torențiale, grindină și vânt în județul Suceava

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Administrația Națională de Meteorologie a emis o nouă avertizare de tip cod galben pentru o parte din județul Suceava. Avertizarea este valabilă astăzi, 23 iunie, în intervalul orar 19:00 – 20:00.

Potrivit meteorologilor, în această perioadă se vor semnala averse torențiale care pot acumula 15-25 de litri pe metru pătrat, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 40-50 km/h și grindină de mici dimensiuni (sub 2 cm).

Avertizarea vizează localități din zona centrală și de câmpie a județului, printre care: Suceava, Fălticeni, Liteni, Salcea, Dumbrăveni, Cornu Luncii, Udești, Șcheia, Verești, Preutești, Bosanci, Baia, Zvoriștea, Todirești, Dărmănești, Forăști, Grănicești, Râșca, Boroaia, Ipotești, Vadu Moldovei, Rădășeni, Dolhești, Moara, Horodniceni, Adâncata, Vulturești, Bogdănești, Mitocu Dragomirnei, Hânțești, Pătrăuți, Stroiești, Bălcăuți, Zamostea, Siminicea, Grămești, Calafindești, Drăgușeni, Bunești, Fântâna Mare, Hârtop și Șerbăuți.

Autoritățile recomandă populației să manifeste prudență maximă în această oră, să evite deplasările pe drumuri deschise în timpul averselor și să se adăpostească în spații sigure în caz de grindină sau descărcări electrice. Șoferii sunt sfătuiți să reducă viteza și să păstreze distanța de siguranță față de alte vehicule.