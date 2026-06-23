Peste 440 de amenzi aplicate în două zile de Serviciul Rutier Suceava pentru nerespectarea vitezei legale și depășiri neregulamentare

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Serviciul Rutier Suceava a desfășurat, în perioada 20-21 iunie 2026, o acțiune pentru prevenirea și combaterea nerespectării regimului legal de viteză și a depășirilor neregulamentare.

În cele două zile de controale, polițiștii au aplicat 441 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 287.917 lei. Cele mai multe amenzi au fost date pentru depășirea vitezei legale – 265 de cazuri. Au fost sancționate și 8 depășiri neregulamentare, restul de 168 de amenzi fiind aplicate pentru alte abateri rutiere.

Ca urmare a abaterilor constatate, au fost reținute 35 de permise de conducere, dintre care 24 pentru viteză excesivă și 8 pentru depășiri neregulamentare. De asemenea, au fost retrase 13 certificate de înmatriculare, în principal pentru lipsa ITP-ului sau a RCA-ului, defecțiuni tehnice sau netranscrierea dreptului de proprietate.

Acțiunea face parte din eforturile constante ale Poliției județului Suceava de a reduce numărul accidentelor rutiere cauzate de viteză și manevre periculoase. Polițiștii rutieri anunță că astfel de controale vor continua și în perioada următoare pe drumurile din județul Suceava.