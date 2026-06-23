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Cod galben de vreme severă imediată în zona joasă a județului Suceava: averse torențiale, grindină și vânt puternic


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Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare meteo de vreme severă imediată cod galben de instabilitate atmosferică pentru zona joasă a județului Suceava. Avertizarea este valabilă astăzi, 23 iunie, în intervalul orar 17:00 – 18:00.

Potrivit meteorologilor, în această perioadă se vor semnala averse torențiale care pot acumula 15-25 de litri pe metru pătrat, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 40-50 km/h și grindină de mici dimensiuni (sub 2 cm).

Avertizarea vizează zona de câmpie a județului, inclusiv municipiile Suceava, Fălticeni și Rădăuți, precum și localitățile Cajvana, Vicovu de Sus, Dolhasca, Siret, Liteni, Marginea, Salcea, Cornu Luncii, Mălini, Șcheia, Verești, Baia, Zvoriștea, Todirești, Vicovu de Jos, Păltinoasa, Forăști, Milișăuți, Fântânele, Râșca, Boroaia, Vadu Moldovei și multe alte localități din zona joasă.


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