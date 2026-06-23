„Dor de școală veche” – o expoziție care readuce la viață farmecul școlii de altădată, la Muzeul Satului Bucovinean

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Muzeul Național al Bucovinei invită publicul la o călătorie în timp, prin expoziția temporară „Dor de școală veche”, care va fi deschisă începând de joi, 26 iunie 2026, la Casa Ostra din cadrul Muzeului Satului Bucovinean. Expoziția va putea fi vizitată până pe 31 august 2026 și oferă o incursiune emoționantă în universul educației românești din prima jumătate a secolului al XX-lea.

Într-o perioadă în care tehnologia și digitalizarea transformă rapid sistemul de învățământ, expoziția propune o întoarcere simbolică la valorile și atmosfera școlii de odinioară. Vizitatorii vor putea admira o colecție reprezentativă de obiecte și documente școlare autentice: uniforme, diplome, carnete de elev, manuale și cărți, precum și rechizite de epocă – penare, tocuri, călimări cu cerneală și alte instrumente care au însoțit generații întregi de elevi în procesul de învățare.

Fiecare exponat evocă o lume în care școala era un spațiu al disciplinei, al respectului și al formării intelectuale și morale. Narațiunea expozițională este completată de planșe cu reproduceri ale unor schițe și relevee de școli din perioada interbelică, descoperite în fondurile Serviciului Județean al Arhivelor Naționale. Aceste documente oferă o perspectivă valoroasă asupra arhitecturii și funcționalității clădirilor în care au învățat copiii din satele bucovinene.

„Dor de școală veche” se adresează atât celor care își regăsesc în aceste obiecte propriile amintiri din anii de școală, cât și tinerilor, cărora le oferă prilejul de a descoperi pagini importante din istoria educației românești și de a înțelege valorile care au stat la baza formării generațiilor anterioare.

Expoziția constituie și un moment de reflecție asupra transformărilor profunde prin care a trecut învățământul de-a lungul timpului, invitând publicul să compare ritmul și reperele școlii de altădată cu realitățile educaționale de astăzi.

Proiectul este aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava.