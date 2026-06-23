Biciclist beat, rănit după ce a intrat în fața unei mașini la Șcheia

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Polițiștii Biroului Rutier Suceava au deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, după un accident rutier produs luni după-amiază în localitatea Șcheia.

Potrivit polițiștilor, incidentul a avut loc în jurul orei 16:02, pe strada Humorului din Șcheia. Un bărbat care se deplasa cu bicicleta pe trotuar, în direcția spre strada Academician Vasile Grecu, și-a pierdut echilibrul pe fondul consumului de băuturi alcoolice, a părăsit trotuarul și a pătruns pe banda de circulație. În acel moment, a fost acroșat de un autoturism marca BMW condus regulamentar de un alt bărbat, care circula în aceeași direcție.

În urma impactului, biciclistul a suferit răni ușoare și a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, unde medicii i-au stabilit diagnosticul de traumatism cranio-facial prin accident rutier și plagă contuză în regiunea sprâncenei stângi.

Testarea cu aparatul etilotest a arătat că șoferul autoturismului nu consumase alcool, dar biciclistul avea o concentrație de 1,87 mg/l alcool pur în aerul expirat.