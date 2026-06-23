Tânăr cercetat penal după ce a lovit o femeie cu bicicleta pe trotuar în zona ISJ Suceava

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Poliția municipiului Suceava a deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, după ce un biciclist a acroșat o femeie pe trotuar, în seara de 22 iunie.

Potrivit polițiștilor, incidentul a avut loc în jurul orei 23:05, pe trotuarul din partea dreaptă a sensului de mers zona centrală – Burdujeni, după ce biciclistul a trecut de Inspectoratul Școlar Județean.

Tânărul de 19 ani din Suceava se deplasa cu bicicleta pe trotuar, pe direcția spre Burdujeni (zonă fără pistă de biciclete), și a acroșat ușor o femeie de 33 de ani din Iași, care mergea regulamentar pe trotuar. În urma impactului, femeia a căzut și a acuzat dureri.

Victima a fost preluată de un echipaj medical și transportată la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, unde medicii au stabilit un diagnostic prezumtiv de traumatism la coloana lombară și escoriații la cotul stâng.

Biciclistul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală pentru „vătămare corporală din culpă”.