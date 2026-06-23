Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Social Tânăr cercetat penal după ce a lovit o femeie cu bicicleta pe...

Tânăr cercetat penal după ce a lovit o femeie cu bicicleta pe trotuar în zona ISJ Suceava


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Poliția municipiului Suceava a deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, după ce un biciclist a acroșat o femeie pe trotuar, în seara de 22 iunie.

Potrivit polițiștilor, incidentul a avut loc în jurul orei 23:05, pe trotuarul din partea dreaptă a sensului de mers zona centrală – Burdujeni, după ce biciclistul a trecut de Inspectoratul Școlar Județean.

Tânărul de 19 ani din Suceava se deplasa cu bicicleta pe trotuar, pe direcția spre Burdujeni (zonă fără pistă de biciclete), și a acroșat ușor o femeie de 33 de ani din Iași, care mergea regulamentar pe trotuar. În urma impactului, femeia a căzut și a acuzat dureri.

Victima a fost preluată de un echipaj medical și transportată la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, unde medicii au stabilit un diagnostic prezumtiv de traumatism la coloana lombară și escoriații la cotul stâng.

Biciclistul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală pentru „vătămare corporală din culpă”.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

Nouă avertizare de vreme severă imediată de averse torențiale, grindină și...

Peste 440 de amenzi aplicate în două zile de Serviciul Rutier...

Cod galben de vreme severă imediată în zona joasă a județului...