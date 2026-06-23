Peste 3,2 milioane de lei în echipamente moderne la Spitalul Județean din Suceava. Două proiecte europene aduc aparatură de ultimă generație pentru neurochirurgie și recuperare

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Consiliul Județean Suceava continuă investițiile în dotarea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava cu aparatură medicală performantă. Echipamente moderne în valoare de peste 3,2 milioane de lei au fost livrate și puse în funcțiune recent pe Secția de Neurochirurgie, respectiv pe Secția de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie, prin două proiecte europene transfrontaliere derulate de administrația județeană.

La Secția de Recuperare, pacienții beneficiază acum de două echipamente robotizate de ultimă generație, menite să îi ajute să își recapete mobilitatea după afecțiuni neurologice sau ortopedice. Unul dintre dispozitive asistă pacientul în timpul mersului și îl susține să reînvețe pașii în condiții de siguranță maximă. Cel de-al doilea este destinat recuperării membrelor superioare și contribuie treptat la recâștigarea mobilității și funcționalității brațului.

„Sunt terapii moderne, adaptate fiecărui pacient, care pot face diferența în procesul de recuperare”, se arată în comunicatul președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan.

Aceste două echipamente completează dotările obținute anterior prin proiectul european BLOOM, prin care Secția de Recuperare a mai primit aparatură pentru electroterapie și ultrasunete, un exoschelet robotizat pentru recuperarea mersului și un laser de înaltă terapie robotizat.

Tot recent, prin proiectul european NEURO KIDS, Secția de Neurochirurgie a fost dotată cu echipamente moderne care permit medicilor să intervină cu mai multă precizie și cu riscuri reduse, inclusiv în situațiile de urgență pediatrică.

„Pentru mine, aceste investiții înseamnă, înainte de toate, șanse mai bune pentru pacienți. Înseamnă medici care au la dispoziție aparatură modernă, intervenții mai sigure, recuperare mai eficientă și oameni care pot fi îngrijiți mai bine, aici, acasă, la Suceava”, a declarat președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan.

Noile dotări fac parte din efortul constant al administrației județene de a moderniza infrastructura medicală din Suceava și de a oferi pacienților acces la tratamente și terapii la standarde europene, direct în județ.