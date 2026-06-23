CSU Suceava începe sezonul Ligii Zimbrilor 2026-2027 cu o  pauză în prima etapă ca urmare a retragerii CMS Sighișoara

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La sediul Federației Române de Handbal, a avut loc, marți, 23 iunie, tragerea la sorți pentru stabilirea programului Ligii Zimbrilor, ediția 2026-2027. În urma retragerii formației CSM Sighișoara din competiție, CSU Suceava va sta în prima etapă a noului sezon, programată cel mai probabil în weekendul 4-6 septembrie.
Inițial, echipa suceveană urma să debuteze pe teren propriu, în fața grupării mureșene. Din cauza retragerii, sucevenii vor avea un tur de pauză și vor intra în competiție abia în etapa a II-a, în deplasare, cu puternica formație Minaur Baia Mare.
Primul meci de pe teren propriu din acest sezon este programat în etapa a III-a, când CSU Suceava va întâlni SCM Timișoara.
Programul CSU Suceava în turul Ligii Zimbrilor 2026-2027:
- Etapa I: CSU Suceava stă
- Etapa II: Minaur Baia Mare – CSU Suceava
- Etapa III: CSU Suceava – SCM Timișoara
- Etapa IV: Dinamo București – CSU Suceava
- Etapa V: CSU Suceava – CSM Vaslui
- Etapa VI: Teutonii Ghimbav – CSU Suceava
- Etapa VII: CSU Suceava – CSM Constanța
- Etapa VIII: CSU Suceava – HC Buzău
- Etapa IX: CS Medgidia – CSU Suceava
- Etapa X: CSU Suceava – Steaua București
- Etapa XI: CSM București – CSU Suceava
- Etapa XII: CSU Suceava – Universitatea Cluj
- Etapa XIII: Potaissa Turda – CSU Suceava
Tragerea la sorți a conturat un început de sezon dificil pentru formația antrenată de staff-ul sucevean, cu deplasări grele la Baia Mare și la Dinamo încă din primele etape active.
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