CSU Suceava începe sezonul Ligii Zimbrilor 2026-2027 cu o  pauză în prima etapă ca urmare a retragerii CMS Sighișoara



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



La sediul Federației Române de Handbal, a avut loc, marți, 23 iunie, tragerea la sorți pentru stabilirea programului Ligii Zimbrilor, ediția 2026-2027. În urma retragerii formației CSM Sighișoara din competiție, CSU Suceava va sta în prima etapă a noului sezon, programată cel mai probabil în weekendul 4-6 septembrie.

Inițial, echipa suceveană urma să debuteze pe teren propriu, în fața grupării mureșene. Din cauza retragerii, sucevenii vor avea un tur de pauză și vor intra în competiție abia în etapa a II-a, în deplasare, cu puternica formație Minaur Baia Mare.

Primul meci de pe teren propriu din acest sezon este programat în etapa a III-a, când CSU Suceava va întâlni SCM Timișoara.

Programul CSU Suceava în turul Ligii Zimbrilor 2026-2027:

Etapa I: CSU Suceava stă

CSU Suceava stă Etapa II: Minaur Baia Mare – CSU Suceava

Minaur Baia Mare – CSU Suceava Etapa III: CSU Suceava – SCM Timișoara

CSU Suceava – SCM Timișoara Etapa IV: Dinamo București – CSU Suceava

Dinamo București – CSU Suceava Etapa V: CSU Suceava – CSM Vaslui

CSU Suceava – CSM Vaslui Etapa VI: Teutonii Ghimbav – CSU Suceava

Teutonii Ghimbav – CSU Suceava Etapa VII: CSU Suceava – CSM Constanța

CSU Suceava – CSM Constanța Etapa VIII: CSU Suceava – HC Buzău

CSU Suceava – HC Buzău Etapa IX: CS Medgidia – CSU Suceava

CS Medgidia – CSU Suceava Etapa X: CSU Suceava – Steaua București

CSU Suceava – Steaua București Etapa XI: CSM București – CSU Suceava

CSM București – CSU Suceava Etapa XII: CSU Suceava – Universitatea Cluj

CSU Suceava – Universitatea Cluj Etapa XIII: Potaissa Turda – CSU Suceava

Tragerea la sorți a conturat un început de sezon dificil pentru formația antrenată de staff-ul sucevean, cu deplasări grele la Baia Mare și la Dinamo încă din primele etape active.