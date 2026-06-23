CJ Suceava vrea să obțină 100 de milioane de lei prin programul european RESTORE pentru modernizarea DJ 174E, afectat de calamitățile din iulie 2025



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Consiliul Județean Suceava urmează să reaprobe în ședința de vineri, 26 iunie, documentația tehnico-economică faza D.A.L.I., indicatorii tehnico-economici și devizul general pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 174E, km 0+000 – 18+930, Păltiniș – Catrinari – Dărmoxa – intersecție DJ 174, județul Suceava”. Proiectul urmează să fie depus la finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Regional Nord-Est, Prioritatea 10 – O regiune alături de cetățeni (RESTORE), Obiectiv specific RSO2.10 – sprijinirea investițiilor care vizează reconstrucția ca răspuns la un dezastru natural produs în perioada 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2025.

Valoarea totală a investiției este de 98.996.115,05 lei (inclusiv TVA), din care construcții și montaj reprezintă 71.502.254,65 lei. Lucrările vizează reabilitarea și modernizarea a 18,763 km de drum județean, inclusiv reabilitarea, modernizarea sau reconstruirea a 82 de podețe.

Drumul DJ 174E, care asigură legătura între localitatea Păltiniș și Broșteni prin DJ 174, a fost grav afectat de calamitățile naturale din iulie 2025. Proiectul prevede lucrări complexe de refacere a structurii rutiere, consolidarea malurilor pentru prevenirea eroziunii, amenajarea și reabilitarea șanțurilor și rigolelor, sprijinirea și consolidarea terasamentelor și taluzurilor afectate de alunecări, precum și implementarea unor măsuri de creștere a siguranței circulației (semnalizare rutieră, parapete de protecție, marcaje).

Proiectul face parte din inițiativa mai amplă „Drumuri sigure, comunități conectate – investiții integrate pentru mobilitate durabilă în județul Suceava” și are ca obiective principale îmbunătățirea accesibilității și conectivității zonelor rurale, creșterea siguranței circulației, sprijinirea activităților economice locale, inclusiv turismul, și reducerea impactului asupra mediului prin îmbunătățirea sistemului de evacuare a apelor pluviale.

Documentația a fost anterior aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr. 130/05.06.2026 și a primit aviz favorabil din partea Consiliului Tehnico-Economic. Reaprobarea actuală a fost necesară pentru actualizarea sursei de finanțare conform Ghidului solicitantului aferent apelului de proiecte PR/NE/2025/10/RSO2.10/1.

Potrivit președintelui CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, durata estimată de realizare a investiției este de 36 de luni calendaristice, din care 24 de luni pentru execuția lucrărilor. Coordonarea demersurilor de depunere a cererii de finanțare revine Direcției proiecte cu finanțare externă a Consiliului Județean Suceava.

Prin acest proiect, administrația județeană continuă eforturile de refacere a infrastructurii afectate de fenomenele naturale extreme și de asigurare a unor condiții mai bune de deplasare pentru locuitorii din zona afectată și pentru cei care tranzitează drumul spre Broșteni.