Muzeul Național al Bucovinei cinstește memoria femeilor care au îndrăznit să înfrunte comunismul prin expoziția „Duşmance ale poporului”

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Muzeul Național al Bucovinei, în parteneriat cu Fundația Academică Civică – Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei, invită publicul joi, 9 iulie 2026, ora 13:00, la vernisajul expoziției „Duşmance ale poporului”. Evenimentul va avea loc la Muzeul de Istorie din Suceava, în Sala Media. Expoziția va fi deschisă până în data de 9 august.

Expoziția readuce în atenția publicului destinele a 71 de femei care au fost reținute și condamnate în perioada comunistă din motive politice, fiind etichetate de regim drept „dușmani ai poporului”. Acestea au suferit persecuții pentru legături cu Occidentul și acuzații de „înaltă trădare”, pentru implicarea în rezistența anticomunistă din munți, pentru opoziția față de colectivizare și confiscarea pământurilor sau pur și simplu pentru că erau mame, soții, fiice sau surori ale unor persoane considerate periculoase de autorități.

O secțiune emoționantă, intitulată „Cele mai tinere deţinute”, prezintă cazuri dramatice de fetițe care au cunoscut detenția politică încă din primele zile de viață, deoarece mamele lor erau însărcinate în momentul arestării. Expoziția mai ilustrează realitățile dure ale regimului penitenciar din închisorile de femei, prin fragmente din memorialistica de detenție și obiecte realizate chiar în spatele gratiilor.

Curatoriată de Virginia Ion, cu un design expozițional semnat de Zeppelin Design, expoziția „Duşmance ale poporului” a fost distinsă în decembrie 2021 cu premiul secțiunii „Arhitectura amenajărilor interioare / expoziții, standuri și scenografie” la gala Anualei de Arhitectură organizată de Ordinul Arhitecților din România – Filiala București. Juriul a apreciat felul în care expoziția creează imagini puternice și viscerale, transpunând vizitatorul în universul sumbru al represiunii. Publicul devine actor al experienței prin sunete, imagini și jocul de lumină și întuneric, iar elemente aparent mărunte – citate sau obiecte personale – capătă o greutate emoțională profundă.

Proiectul este aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava.