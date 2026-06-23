Consiliul Județean Suceava actualizează devizul pentru continuarea asfaltării DJ177A pe ruta Frasin – Stulpicani – Ostra – Tarnita – Holda

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Consiliul Județean Suceava a aprobat actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Asfaltare DJ177A, km 6+850 – 43+615, Frasin – Stulpicani – Ostra – Tarnita – Holda (DN17B), județul Suceava” – Etapa 2, finanțat prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”.

Valoarea totală actualizată a investiției se ridică la 52.108.502,72 lei (inclusiv TVA), din care construcții și montaj reprezintă 48.112.922,45 lei. Din suma totală, 43.438.328,66 lei sunt asigurați de la bugetul de stat prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, iar 8.670.174,06 lei (20% din contribuția eligibilă de la bugetul de stat) reprezintă cofinanțarea din bugetul Județului Suceava.

Potrivit vicepreședintelui CJ Suceava Stelian Simerea, proiectul vizează modernizarea a aproximativ 36,765 km de drum județean, incluzând lucrări de terasamente, fundație, strat de bază și îmbrăcăminte rutieră, consolidări pe 522,60 m, precum și execuția sau reabilitarea a 26 de poduri cu o lungime totală de 547,06 m. De asemenea, sunt prevăzute șanțuri, rigole și alte lucrări de protecție și siguranță rutieră.

Actualizarea devizului a fost necesară din cauza unor modificări tehnice apărute pe parcursul execuției lucrărilor. Printre acestea se numără necesitatea realizării unor variante ocolitoare pentru circulație la poduri (ca urmare a demolării parțiale a structurii podului de la km 8+629 și a imposibilității continuării lucrărilor în sistem ½ cale), adaptarea gabioanelor avariate de precipitațiile recente, precum și revizuirea prețurilor pentru materiale, manoperă și utilaje, conform clauzelor contractuale de ajustare a prețurilor.

Contractul de lucrări a fost semnat în februarie 2024 cu Asocierea formată din S.C. CONSTRUCȚII MONTAJ AG S.R.L. (lider), S.C. TOP SCAV S.R.L. și S.C. BUCOVINA ENERGO CONSULT S.R.L. Lucrările sunt coordonate de Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava.

Proiectul a primit aviz favorabil din partea Consiliului Tehnico-Economic al Consiliului Județean Suceava și se înscrie în eforturile administrației județene de a îmbunătăți infrastructura rutieră din zona montană a județului, facilitând legătura între localitățile Frasin, Stulpicani, Ostra, Tarnita și Holda (în extravilanul orașului Broșteni).