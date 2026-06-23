Muzeul Național al Bucovinei găzduiește o expoziție spectaculoasă: „Moda la Porțile Levantului”

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Muzeul Național al Bucovinei, în parteneriat cu Muzeul Municipiului București, invită publicul sucevean miercuri, 8 iulie 2026, ora 13:00, la vernisajul expoziției „Moda la Porțile Levantului”. Evenimentul va avea loc la Muzeul de Istorie din Suceava, în Sala Media, și promite să readucă la viață eleganța și fastul unei epoci fascinante din istoria românească.

Muzeul Municipiului București pune la dispoziție o colecție impresionantă de costume autentice, care acoperă mai multe sute de ani – de la veșmintele fanariote până la toaletele complete din secolele XIX și XX, completate cu bijuterii și accesorii vestimentare de o finețe rar întâlnită. Vizitatorii, fie că sunt pasionați de istorie sau pur și simplu curioși, vor putea admira rochii din catifea și brocart bogat decorate cu broderii de fir, anterie de cutnie, pipiri cu poale lungi și încrețite, ciupage din borangic cusute cu fir metalic, fermenele, cepchene cu mâneci lungi despicate, ilice, șalvari, poturi, fesuri cu canafi, șaluri prețioase de cașmir transmise din generație în generație, încălțăminte rafinată (iminei, meși boierești, papuci din catifea cu perluțe) și chiar obiecte precum narghilele și perne pe care boierii se tolăneau.

Toate aceste piese autentice, alături de stampe cu tipuri sociale, portrete de principi și jupânițe, obiecte de uz casnic, artă decorativă, arme și scene de gen, recompun cu măiestrie atmosfera Bucureștiului fanariot și a celui aflat în tranziție spre Occident. Expoziția ilustrează perfect cum Țările Române, aflate „la porțile Levantului”, au asimilat elemente orientale și occidentale, creând un sincretism cultural unic, vizibil mai ales în arta costumului – un adevărat mesager al epocii, al statutului social, al gustului și al identității.

„Costumul povestește istoria Țărilor Române, modul în care s-au raportat deopotrivă la lumea orientală și la cea occidentală”, subliniază organizatorii. Opulența, cromatica vibrantă și monumentalitatea veșmintelor din veacul fanariot impresionau chiar și pe cei mai exigenți observatori occidentali, iar principii creștini ortodocși își afirmau astfel moștenirea bizantină și statutul lor.

Expoziția este curatoriată de Dr. Maria-Camelia Ene, Coordonator Compartiment Istorie Modernă și Contemporană din cadrul Muzeului Municipiului București, și este aprobată și finanțată de Consiliul Județean Suceava. Ea va putea fi vizitată în perioada 8 iulie – 4 octombrie 2026 la Muzeul de Istorie Suceava.