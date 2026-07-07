Performanță de excepție pentru un copil din Rădăuți: Matei Simota, CHAMPION la Olimpiada Internațională Academy IQ 2026 din Antalya

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Matei Simota, elev în vârstă de doar 8 ani din Rădăuți, continuă să uimească prin performanțele sale la aritmetica mentală. După ce pe 3 iulie a obținut Locul I la Olimpiada Internațională de Aritmetică Mentală Brain Master 2026, desfășurată la Istanbul, micuțul sucevean s-a impus din nou pe scena internațională.

Astăzi, 7 iulie 2026, la Antalya (Turcia), Matei a participat la prestigioasa competiție Academy IQ 2026, unde au concurat elita aritmeticii mentale din nouă țări: România, Kazahstan, Uzbekistan, Azerbaidjan, Algeria, Rusia, Emiratele Arabe Unite, Austria și Turcia.

În proba finală, concurenții au avut de rezolvat 260 de exerciții în doar 7 minute, efectuând toate calculele exclusiv în minte, fără niciun ajutor. După o probă de departajare, Matei Simota a obținut titlul de CHAMPION, fiind recompensat cu trofeul competiției.

Această performanță se adaugă unui palmares impresionant pentru un copil de 8 ani:

Locul I la Olimpiada Internațională Brain Master 2026 – Istanbul

Locul I la Olimpiada Națională de Aritmetică Mentală – Brașov 2025

Locul I la Titaniada Iași 2025

numeroase alte premii naționale și internaționale

Aritmetica mentală dezvoltă memoria, concentrarea și viteza de gândire, iar Matei demonstrează cu fiecare competiție cât de puternic poate fi impactul muncii susținute și al pasiunii.