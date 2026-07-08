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Tragedie rutieră la Mihoveni: Șofer mort după ce a fost aruncat prin parbriz. Autoturismul său a intrat într-un cap de pod


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Un grav accident rutier a avut loc miercuri în localitatea Mihoveni, soldat cu decesul unui bărbat de 59 de ani din Mihoveni.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, dr. Dan Teodorovici, un echipaj de tip C a fost trimis de urgență la fața locului după ce un autoturism a intrat violent într-un cap de pod.

La sosirea echipajului, pacientul se afla deja în stop cardio-respirator, cu leziuni incompatibile cu viața. Din cauza impactului puternic, bărbatul a fost aruncat prin parbrizul mașinii.

„Echipajul a constatat decesul pacientului la fața locului”, a precizat dr. Dan Teodorovici.

Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului și împrejurările în care s-a produs tragedia.


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