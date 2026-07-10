Pieton rănit la Vama după ce a fost lovit pe trecerea de pietoni

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Un grav accident de circulație s-a produs joi, 9 iulie 2026, în jurul orei 9:58, pe DN 17 (strada Victoriei), în localitatea Vama, în zona trecerii de pietoni marcate și semnalizate corespunzător, situată în dreptul Primăriei.

O femeie de 69 de ani, din orașul Gura Humorului, care conducea un autoturism Volkswagen Polo, deplasându-se dinspre Vatra Dornei către Suceava, nu a acordat prioritate de trecere unui pieton de 75 de ani, din comuna Vama. Bărbatul traversa regulamentar partea carosabilă de la dreapta spre stânga, raportat la sensul de mers al autoturismului, moment în care a avut loc impactul frontal.

În urma coliziunii, pietonul a suferit leziuni care au necesitat intervenția de urgență a echipajului de ambulanță. Acesta a fost transportat la Spitalul Clinic Județean „Sfântul Ioan” Suceava. Diagnosticul medical preliminar indică: contuzie prin accident rutier, traumatism cranio-cerebral ușor (TCC), contuzie coloană cervicală și contuzie umăr drept.

Conducătoarea auto a fost testată cu etilometrul, rezultatul fiind negativ. Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.