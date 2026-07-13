USV a obținut rezultate remarcabile la Salonul Internațional de Invenții „Inventica” 2026: premii și medalii pentru invențiile studenților și cadrelor didactie sucevene

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Studenți și cadre didactice de la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava au obținut rezultate remarcabile la cea de-a 30-a ediție a Salonului Internațional de Invenții „Inventica”, desfășurat la Iași în perioada 8-10 iulie 2026. Evenimentul, organizat sub patronajul Institutului Național de Inventică Iași, a reunit inventatori, cercetători și specialiști din țară și din străinătate, consolidând încă o dată reputația Universității sucevene pe harta inovației românești și internaționale.

În paralel cu salonul, Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial din Iași a găzduit cea de-a 30-a Conferință Internațională de Inventică – un forum academic dedicat schimbului de idei, unde s-au dezbătut subiecte actuale precum noi metode de cercetare, echipamente și dispozitive inovatoare cu aplicabilitate industrială directă, stimularea creativității în inginerie, optimizarea performanței umane în procesul de inovare, dar și aspecte esențiale legate de brevetele de invenție și protecția proprietății intelectuale, susținute de specialiștii Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM). A fost abordată, de asemenea, dimensiunea științifică a procesului creativ vizual și artistic.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava are o tradiție solidă la saloanele de inventică, atât la nivel național, cât și internațional. La ediția din acest an, efortul și creativitatea inventatorilor suceveni au fost recompensate cu distincții de prestigiu: Premiul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, un certificat de excelență acordat de Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Microtehnologii – IMT București, precum și diplome oferite de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și de Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Mașini și Instalații pentru Agricultură – INMA București.

Medaliile și premiile au fost acordate pentru următoarele invenții:

Sistem de aerisire și ventilație ;

; Sistem pentru îmbunătățirea calității somnului ;

; Valvă termostatică ;

; Sistem de control automat al fluxului de fluid.

Aceste realizări demonstrează nu doar competența tehnică a echipelor USV, ci și orientarea lor pragmatică spre soluții inovatoare care pot răspunde nevoilor reale din industrie, sănătate și îmbunătățirea calității vieții.

Performanțele obținute la „Inventica” 2026 confirmă încă o dată rolul important pe care Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava îl joacă în ecosistemul național de cercetare și inovare, pregătind generații de ingineri capabili să transforme ideile creative în soluții concrete și competitive.