Suceveanul Dorel Dumitraș, numit inspector șef teritorial ISCTR Moldova – primul sucevean în această funcție prin ordin de ministru

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Inspectorul de trafic rutier Dorel Dumitraș, originar din județul Suceava, a fost numit la începutul lunii iulie 2026 în funcția de inspector șef teritorial al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR) – Regiunea Moldova, printr-un ordin semnat de ministrul Transporturilor și Infrastructurii.

Este primul sucevean care ocupă această poziție importantă la nivel regional. În subordinea sa se află sucursalele ISCTR din Suceava, Iași, Bacău, Botoșani, Neamț, Vaslui și Galați, coordonând activitatea a 48 de inspectori.

ISCTR este organismul tehnic permanent specializat în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu rol esențial în asigurarea respectării reglementărilor naționale și internaționale în domeniul transporturilor rutiere. Printre prioritățile principale ale instituției se numără:

Condițiile de efectuare a activităților de transport rutier și a celor conexe;

Siguranța transporturilor rutiere și protecția mediului;

Starea tehnică a vehiculelor;

Controlul maselor și dimensiunilor maxime admise pe drumurile publice;

Tarifele de utilizare a rețelei de drumuri naționale.

Noul inspector șef teritorial este cunoscut pentru politica fermă de control: toleranță zero față de depășirile de gabarit (atât la dimensiuni, cât și la greutate) pe drumurile naționale și județene, nerespectarea timpilor de conducere și odihnă, precum și a pauzelor obligatorii.

Toate aceste măsuri vizează creșterea siguranței în traficul rutier și reducerea riscurilor de accidente.

Prin activitatea sa, ISCTR acționează și ca autoritate competentă pentru verificarea, controlul și sancționarea conform prevederilor regulamentelor europene (CE) nr. 1071/2009, 1072/2009 și 1073/2009 privind accesul la piața transporturilor rutiere.

Numirea lui Dorel Dumitraș este văzută ca o recunoaștere a experienței și competenței unui profesionist sucevean într-un domeniu strategic pentru infrastructura și siguranța rutieră din Moldova.