CSU Suceava a demarat pregătirile pentru noul sezon în Liga Zimbrilor: „Vom merge cu aceeași formulă, dar cu mai multă poftă de muncă”

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Echipa de handbal masculin CSU Suceava a început luni pregătirile pentru sezonul 2026-2027 al Ligii Zimbrilor, competiție care va debuta, cel mai probabil, pe 5 septembrie.

De la primul antrenament, condus de veteranul Răzvan Gavriloaia (care va continua să joace și în noul campionat), au lipsit antrenorul principal Bogdan Șoldănescu și cei șapte jucători convocați la echipa națională de tineret a României, aflați în aceste zile la Campionatul European U20.

Au fost prezenți însă coordonatorul de joc Balazs Botond și interul dreapta Bobo Iordachi, care revin după accidentări de lungă durată.

„Dacă anul trecut am anunțat că mă voi retrage, nevoia clubului m-a împins să mai joc. Anul acesta este asumat de la început că voi fi jucător. Nu vor veni handbaliști noi, așa că vom merge cu aceeași formulă din sezonul precedent. Sper să nu mai avem parte de accidentări ca în trecut, iar eu să intru doar atunci când este nevoie”, a declarat Răzvan Gavriloaia.

Programul de pregătire se va desfășura în Suceava până la finalul lunii iulie. Ulterior, o mare parte dintre jucători se vor deplasa în Italia, unde vor reprezenta Universitatea „Ștefan cel Mare” la Campionatul European Universitar.

„După revenirea din Italia vom participa la două turnee, primul la Vaslui, iar al doilea la Ghimbav, spre finalul lunii august. Apoi, ne vom concentra pe campionat, unde sperăm să avem o comportare apreciată”, a precizat directorul clubului, Iulian Andrei.

Căpitanul echipei, Adrian Tîrzioru, a transmis un mesaj optimist: „Am revenit cu poftă de muncă la antrenamente și mă bucur de revederea cu coechipierii. Suntem optimiști și credem că suntem capabili să facem un sezon reușit, care să-i mulțumească pe fanii noștri. În mod sigur va fi un campionat mai echilibrat și mai dificil decât precedentul, așa că suntem conștienți că va trebui să tragem tare la antrenamente. Abia așteptăm să se finalizeze lucrările la Sala Polivalentă și să ne mutăm în casă nouă”, a spus Adrian Tîrzioru.