Gheorghe Șoldan: CJ Suceava continuă susținerea sportului de performanță – 2,1 milioane de lei pentru CSU Suceava

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Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a semnat luni contractul de finanțare nerambursabilă prin care administrația județeană acordă un sprijin consistent clubului sportiv universitar CSU Suceava.

„Am fost alături de echipa de handbal a Sucevei încă din primul an de mandat. A fost primul sprijin financiar consistent acordat de administrația județeană handbalului sucevean. Continuăm susținerea financiară din partea Consiliului Județean Suceava și în acest an”, a declarat Gheorghe Șoldan.

Prin programul de finanțări nerambursabile, CSU Suceava va beneficia de 2.100.000 de lei. Din această sumă, 2 milioane de lei merg către echipa de handbal masculin, iar 100.000 de lei către echipa de fotbal feminin a clubului, recent promovată în Liga a II-a.

Președintele CJ Suceava a subliniat că CSU Suceava reprezintă „una dintre cele mai frumoase povești ale sportului sucevean”: o echipă tânără, ambițioasă, formată în mare parte din jucători crescuți acasă, care obțin rezultate notabile la nivel național. Nu mai puțin de opt suceveni fac parte din selecționata de tineret a României, care participă la Campionatul European de handbal.

„Știu cât de greu este să reziști în primul eșalon al handbalului românesc fără susținere. Am fost la mai multe meciuri, am trăit atmosfera extraordinară din sala Liceului cu Program Sportiv și am văzut cât de mult înseamnă această echipă pentru Suceava”, a mai spus Gheorghe Șoldan.

Peste două zile, în ședința Consiliului Județean Suceava, vor fi premiate și echipele de juniori ale CSU Suceava, care au obținut rezultate foarte bune în campionatele naționale.

„Acesta este drumul corect: sprijinim performanța de astăzi și investim în copiii care pot deveni campionii de mâine”, a concluzionat președintele Gheorghe Șoldan.