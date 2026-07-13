Examenul de definitivare în învățământ – sesiunea 2026: 399 de candidați din Suceava susțin marți proba scrisă la Colegiul Tehnic „Petru Mușat”

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Marți, 14 iulie 2026, se va desfășura, la Colegiul Tehnic „Petru Mușat” din Suceava, proba scrisă din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ (sesiunea 2026). În județul Suceava sunt așteptați să participe 399 de candidați pentru 54 de discipline.

Pentru a participa la acest examen, cadrele didactice trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe condiții:

să fi efectuat un stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an;

să dețină calificativul „Bine” sau „Foarte bine” pentru anul școlar în curs;

să fi obținut cel puțin media aritmetică 8 la cele două inspecții la clasă și la evaluarea portofoliului profesional, fără note mai mici de 7 la fiecare probă.

Accesul candidaților în centru se face în intervalul 7:30 – 8:00, pe baza unui act de identitate valabil (carte de identitate, carte de identitate provizorie, buletin de identitate sau pașaport). Proba scrisă începe la ora 9:00 și are o durată de 4 ore.

Subiectele și baremele de evaluare vor fi elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare și vor fi afișate pe pagina web dedicată examenului începând cu ora 15:00, dar și la avizierul centrului de examen.

Toate sălile de examen și spațiile în care își desfășoară activitatea comisiile sunt monitorizate audio-video, iar lucrările scrise vor fi evaluate digitalizat în centre naționale pe discipline.

Calendarul rezultatelor:

Primele rezultate vor fi afișate pe 21 iulie 2026 .

. Contestațiile se pot depune la centrele de examen în zilele de 21 iulie (până la ora 20:00) și 22 iulie (până la ora 12:00) sau online, la adresele de e-mail comunicate.

Rezultatele finale vor fi afișate pe 27 iulie 2026 și vor fi validate prin ordin de ministru în perioada 30 iulie – 18 august 2026.

Media minimă de promovare este 8 (opt). Cadrele didactice care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, trecând astfel de etapa de debutant și putând urma o rută ascendentă de profesionalizare. Examenul poate fi susținut fără taxă de cel mult trei ori.

Pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități, Ministerul Educației și Cercetării pune la dispoziție, marți, 14 iulie, între orele 8:00 – 17:00, linia TELVERDE 0800 801 100.