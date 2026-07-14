Ziua Națională a Contabilului Român, ediția a XXII-a, celebrată la Suceava sub tema „Smart Accounting powered by AI”

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La Suceava a avut loc, luni, 13 iulie 2026, cea de-a XXII-a ediție a Zilei Naționale a Contabilului Român, eveniment organizat de CECCAR – Filiala Suceava. Manifestarea s-a desfășurat la Salonul „Eden Garden” și a reunit experți contabili, contabili autorizați, reprezentanți ai autorităților locale și ai mediului universitar.

Ediția din acest an s-a desfășurat sub tema „#SmartAccounting powered by AI. A fi sau a nu fi?”, punând în discuție rolul profesiei contabile într-o economie tot mai puternic influențată de inteligența artificială, automatizare și transformare digitală. Participanții au dezbătut provocările și oportunitățile pe care le aduce noua realitate tehnologică pentru profesioniștii contabili, precum și necesitatea adaptării continue pentru a rămâne relevanți și indispensabili în procesul decizional.

În cadrul evenimentului au fost premiați cei mai buni profesioniști ai filialei pe anul 2025. La categoria Experți Contabili, locul I a fost obținut de Ovidiu Bălănuță, urmat de Ana Maria Litvinchevici (locul II) și Oana Lupașcu (locul III). La categoria Contabili Autorizați, locul I a revenit Elenei Dimcea, urmată de Mariana Hlihor (locul II) și Cristina Ciobanu (locul III).

De asemenea, au fost premiate și societățile de expertiză contabilă și de contabilitate cu cele mai bune rezultate. Printre câștigători s-au numărat Management Account SRL, Adverum Business SRL și Contex BGD SRL.

Evenimentul a fost marcat și de recunoașterea performanței elevului Andrei Marioa Șerban, de la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava, care a obținut Premiul I la etapa națională a Concursului de cultură și educație financiar-contabilă.

La manifestare au participat reprezentanți ai autorităților județene și locale, ai Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, precum și parteneri ai mediului de afaceri.

Ziua Națională a Contabilului Român a reprezentat, și în acest an, un prilej de reflecție asupra viitorului profesiei contabile într-o economie în plină transformare digitală.