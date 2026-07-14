Suceava: Scădere a numărului de firme noi în primele patru luni din 2026. Județul se menține pe locul 13 la nivel național

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Numărul de SRL-uri înființate în județul Suceava a scăzut în primele patru luni ale anului 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit datelor oficiale analizate de FirmeAlert.ro, în intervalul ianuarie–aprilie 2026 au fost înregistrate 610 de SRL-uri noi, față de 706 în aceeași perioadă din 2025, ceea ce reprezintă o scădere de 13,6%.

În prima jumătate a anului 2026 au fost radiate 459 de firme în județul Suceava, în scădere cu 16,2% față de semestrul I din 2025. Cele mai multe firme noi înființate în această perioadă activează în sectorul comerțului cu amănuntul.

La nivel național, județul Suceava se menține pe locul 13 în clasamentul județelor după numărul de firme active, cu un total de 25.718 de societăți înregistrate.

Situația datoriilor la stat

La începutul lunii iulie 2026, un număr de 320 de firme din județul Suceava figurau pe lista datornicilor ANAF, cu restanțe totale de 543 de milioane de lei.

Datele au fost centralizate și analizate de platforma FirmeAlert.ro, care monitorizează în timp real peste 2,85 milioane de firme românești din surse oficiale (ONRC, ANAF și Ministerul Finanțelor).

„Scăderea numărului de firme noi, corelată cu reducerea numărului de radieri, indică o anumită stabilizare a mediului de afaceri la nivel local, deși ritmul de creștere rămâne sub cel din 2025”, se arată în analiza FirmeAlert.

Județul Suceava continuă să se situeze în partea superioară a clasamentului național, fiind unul dintre județele cu un număr consistent de firme active raportat la populație.

Datele complete privind bilanțul semestrului I 2026, precum și clasamentele pe județe și situația datoriilor la ANAF sunt disponibile pe site-ul FirmeAlert.ro.