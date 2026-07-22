Gheorghe Șoldan a verificat lucrările de modernizare a DJ 208E dintre Dolhești și Forăști: De aproape 15 ani nu a mai văzut drumul ăsta asfalt

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Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a verificat miercuri, 22 iulie 2026, stadiul lucrărilor de modernizare a drumului județean DJ 208E, pe sectorul dintre Dolhești și Forăști.

„De aproape 15 ani nu a mai văzut drumul ăsta asfalt”, i-a spus un localnic din Valea Bourei președintelui Consiliului Județean, aflat la fața locului.

Intervențiile, începute în urmă cu o lună, se desfășoară pe o distanță de aproximativ 8 kilometri, de la calea ferată din zona intersecției cu DJ 208, spre Valea Bourei – Boura – Manolea – Uidești. După consolidarea terasamentului în zonele cu probleme și ridicarea la cotă a capacelor din carosabil, drumarii au început, de săptămâna trecută, să toarne noul covor asfaltic.

La finalul lucrărilor, DJ 208E va fi modernizat de la un capăt la celălalt. Drumul este important pentru cei aproximativ 7.000 de locuitori din comunitățile pe care le traversează.

Gheorghe Șoldan a reamintit că, anul trecut, Consiliul Județean a finalizat cu opt luni mai devreme lucrările pe tronsonul Oniceni – Forăști – Uidești, în lungime de 7 kilometri.

În prezent, instituția se află în procedură de licitație pentru modernizarea tronsonului Uidești – Țolești, pe DJ 208F, până la limita cu județul Iași. În câteva săptămâni urmează să fie semnat contractul de proiectare și execuție, după care vor începe lucrările și pe acest sector. Este vorba despre o rută alternativă importantă între Suceava și Pașcani, evitată ani la rând din cauza stării proaste a carosabilului.

Tot în licitație se află și sectorul de drum dintre Hârtop și limita cu Dolhasca (DJ 208). Pentru acest proiect au fost depuse oferte de către 18 asocieri, care reunesc 158 de operatori economici, procedura fiind în etapa de evaluare.

„Modernizăm, pas cu pas, drumuri neglijate ani și ani la rând”, a concluzionat președintele Consiliului Județean Suceava.