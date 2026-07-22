Șoferul care a lovit intenționat un copil pe trotineta electrică, arestat preventiv 30 de zile de Tribunalul Suceava

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Tribunalul Suceava a admis, miercuri seara, propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile a lui Munteanu Iacob Cristian Benedict, în vârstă de 51 de ani, din municipiul Suceava. Acesta este acuzat de tentativă de omor și lovire sau alte violențe, după ce ar fi lovit intenționat un minor de 14 ani care se deplasa pe o trotinetă electrică.

Reamintim că marți, 21 iulie 2026, în jurul orei 19:06, polițiștii din Suceava au fost sesizați prin 112 despre un eveniment rutier pe o stradă din municipiu. Un minor de 14 ani, aflat pe o trotinetă electrică, a fost lovit de un autoturism care a părăsit ulterior locul faptei. Minorul a fost transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Suceava, unde a fost diagnosticat cu contuzii ușoare la membrele inferioare și superioare, leziuni pentru care medicii au stabilit un necesar de 2-4 zile de îngrijiri medicale.

Ancheta a stabilit că evenimentul nu a fost un simplu accident. Potrivit cercetărilor, în jurul orei 18:55, Munteanu Iacob Cristian Benedict, aflat la volanul unui autoturism marca Dacia Spring, ar fi avut o neînțelegere în trafic pe raza comunei Ipotești. După ce minorul i-ar fi făcut gesturi obscene, șoferul l-ar fi urmărit pe o distanță de aproximativ doi kilometri, pe strada Tătărașii Noi și apoi pe strada Madrid din Suceava.

Acolo, conducătorul auto ar fi acroșat intenționat trotineta cu partea laterală stângă a mașinii, proiectând minorul pe carosabil. După ce victima a căzut, bărbatul i-ar fi aplicat o lovitură, după care a părăsit locul incidentului.

Prin verificarea camerelor de supraveghere, audierea martorilor și administrarea materialului probator, autorul a fost identificat într-un timp scurt. Autoturismul a fost examinat criminalistic și indisponibilizat.

Față de Munteanu Iacob Cristian Benedict s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale pentru tentativă la infracțiunea de omor și lovire sau alte violențe. Inițial a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior Tribunalul Suceava a admis propunerea de arestare preventivă pe 30 de zile.