Primăria Suceava anunță că va emite abonamente de parcare pentru riverani din zona străzilor Mărășești și 6 Noiembrie

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Primăria Municipiului Suceava anunță că, începând cu data de 19 iunie 2026, va începe emiterea abonamentelor de parcare destinate riveranilor din zona străzilor 6 Noiembrie și Mărășești, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2025.

Abonamentele vor fi disponibile pentru următoarele zone:

Zona 6 Noiembrie 1

Zona 6 Noiembrie 2

Zona Mărășești 1

Zona Mărășești 2

Zona Mărășești 3

Zona Mărășești 4

Harta detaliată a zonelor și a locurilor de parcare poate fi consultată online pe platforma dedicată: parcari.primariasv.ro.

Condiții și documente necesare pentru obținerea abonamentului:

Cartea de identitate, din care să rezulte domiciliul stabil sau reședința pe strada aferentă zonei de parcare;

Certificatul de înmatriculare al autoturismului, din care să reiasă calitatea de proprietar;

Taxele și impozitele locale achitate la zi (se vor verifica de către angajații primăriei).

Cererile se depun la casieria din parcarea subterană P1, începând cu 19 iunie 2026, în intervalul orar 8:30 – 15:30.

Pentru informații suplimentare, sucevenii se pot adresa la adresa de e-mail [email protected] sau la numărul de telefon 0725 055 135.