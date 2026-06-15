Deputatul Petru Negrea trage semnalul de alarmă: Fermierii din Bucovina riscă falimentul din cauza prețului mic la lapte și a retragerii colectorilor

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Deputatul AUR de Suceava Petru Negrea a adresat o interpelare oficială Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale privind situația critică în care se află crescătorii de animale și producătorii de lapte din județul Suceava.

În documentul transmis, parlamentarul subliniază că fermierii bucovineni traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani. Principalul colector de lapte din zonă se retrage de pe piață, iar prețul plătit producătorilor a ajuns în unele cazuri la doar 0,65 lei pe litru – o sumă care nu acoperă nici măcar costurile de producție.

„Creșterea animalelor înseamnă muncă permanentă, fără zile libere, cheltuieli cu furajele, medicamentele, energia și întreținerea fermelor. Cu toate acestea, laptele, obținut prin muncă grea și sacrificii considerabile, este plătit la un nivel care îi împinge pe mulți fermieri spre faliment”, se arată în interpelare.

Petru Negrea atrage atenția și asupra problemelor cu care se confruntă procesatorii locali de lapte și producătorii de brânzeturi tradiționale, care întâmpină tot mai multe dificultăți în accesul la marile lanțuri comerciale. Multe produse locale sunt înlocuite cu mărfuri provenite din import sau din alte zone ale țării.

Întrebările adresate ministrului:

Ce măsuri urgente va lua Ministerul Agriculturii pentru a asigura colectarea și valorificarea laptelui produs de fermierii suceveni după retragerea principalului colector din regiune? Ce sprijin concret acordă ministerul procesatorilor locali și producătorilor de produse tradiționale din Bucovina pentru a avea acces echitabil pe piață? Cum explică ministerul scăderea drastică a prețului la laptele crud și ce măsuri concrete intenționează să adopte pentru asigurarea unui preț corect, care să permită continuarea activității crescătorilor de animale?