Drumul Expres Suceava-Siret va beneficia de standarde îmbunătățite de siguranță: CNAIR lărgește platforma și introduce alveole de urgență

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Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a decis modificarea normativelor tehnice pentru drumurile expres din România, urmând ca noile prevederi să se aplice inclusiv la viitorul DEx Suceava – Siret.

Potrivit anunțului oficial, Consiliul Tehnico-Economic al CNAIR a aprobat, după o analiză detaliată a traficului pe drumurile expres existente, două măsuri importante de creștere a siguranței rutiere:

Lărgirea platformei drumului expres de la 21,50 m la 23,00 m , pentru a asigura o bandă de staționare de urgență de 2,5 m ;

drumului expres de la 21,50 m la , pentru a asigura o ; Amenajarea de alveole destinate staționării de urgență, la intervale cuprinse între 1,5 km și maximum 3 km, în zone cu vizibilitate corespunzătoare. Aceste alveole vor avea o lungime de 145 metri.

Noile standarde se vor aplica imediat la toate drumurile expres aflate în faza de proiectare, printre care DEx Suceava – Siret, DEx Arad – Oradea și altele.

Pentru drumurile expres deja construite (cum ar fi DEx Craiova – Pitești sau DEx Tureni – A3) sau aflate aproape de finalizare (DEx Brăila – Galați), modificările vor fi implementate cu ocazia viitoarelor lucrări de modernizare.

„Aceste schimbări au ca scop creșterea nivelului de siguranță rutieră și oferirea unor condiții mai bune șoferilor în situații de urgență”, au precizat reprezentanții CNAIR.

Decizia vine ca o veste bună pentru proiectul strategic DEx Suceava – Siret, unul dintre cele mai așteptate drumuri de mare viteză din nordul Moldovei, care va asigura o legătură rapidă și modernă spre frontiera cu Ucraina.