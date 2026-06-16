ATENȚIONARE METEO COD GALBEN de instabilitate atmosferică în județul Suceava

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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare Cod Galben de instabilitate atmosferică valabilă începând de miercuri, 17 iunie, ora 12:00, până joi, 18 iunie, ora 02:00. Fenomenele vizate vor afecta Maramureșul, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și al Moldovei, inclusiv județul Suceava.

Potrivit meteorologilor, miercuri vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice frecvente, intensificări de scurtă durată ale vântului cu rafale de 50-70 km/h, izolat vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 15-20 l/mp, izolat chiar peste 30 l/mp.

Instabilitatea atmosferică se va manifesta local, dar cu potențial de a produce efecte precum acumulări de apă pe șosele, inundații rapide la nivel local, căderi de copaci sau ramuri pe fondul vântului puternic și posibile perturbări ale traficului rutier sau al activităților în aer liber.

Meteorologii notează că manifestări de instabilitate atmosferică sunt posibile încă din după-amiaza zilei de marți, 16 iunie, pe arii restrânse în regiunile nordice.