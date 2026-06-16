„Niciun examen nu merită un copil pierdut”. MAI lansează campania de prevenire a riscurilor în perioada examenelor naționale

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Ministerul Afacerilor Interne a demarat o amplă campanie națională de informare și prevenire cu mesajul emoționant: „Niciun examen nu merită un copil pierdut. Cea mai mare notă este să știe că ești alături de el!”

Campania vine în contextul Evaluării Naționale și al Bacalaureatului, perioade în care mii de elevi traversează emoții intense, presiune și temeri care pot deveni copleșitoare. MAI atrage atenția că, în fiecare an, polițiștii intervin în situații dramatice generate de stresul examenelor, frica de eșec sau teama de a dezamăgi familia.

„De multe ori, cei care intervin își doresc să fi putut ajunge mai devreme – înainte ca un copil să plece de acasă. Prin această campanie vrem să transmitem un mesaj simplu: cea mai mare reușită nu este o notă, ci un copil care știe că este iubit, ascultat și sprijinit indiferent de rezultat”, a declarat chestor de poliție Ramona Dabija, directorul Direcției Informare și Relații Publice din MAI.

Campania se adresează părinților, profesorilor, educatorilor și întregii comunități, încurajându-i să acorde mai multă atenție semnelor de alarmă și să mențină un dialog deschis cu copiii în această perioadă critică.

În cadrul inițiativei a fost elaborată o broșură cu recomandări practice privind:

semnele care nu trebuie ignorate;

măsuri de prevenire a plecărilor voluntare de acasă;

pașii care trebuie urmați în situații de risc.

Broșura este disponibilă publicului larg pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne.

Ministerul Afacerilor Interne reamintește că niciun rezultat școlar nu este mai important decât siguranța și echilibrul emoțional al unui copil și îndeamnă părinții să le transmită clar copiilor că sunt sprijiniți necondiționat.