Două talente sucevene, premiate la Zilele Eminescu de la Memorialul Ipotești

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La Memorialul Ipotești, locul natal al lui Mihai Eminescu, s-au încheiat Zilele Eminescu cu decernarea Premiului Eminescu pentru Debut – Opus Primum, ediția 2026.

Poeta Daniela Vizireanu din București a fost desemnată câștigătoarea marelui premiu pentru volumul „nu va ajunge aici dispariția” (Casa de Editură Max Blecher, 2025).

Din județul Suceava, poeta Alexia Plăcintă (fost secretar al Casei de Poezie „Light of Ink”) a obținut o nominalizare de prestigiu cu volumul „formula lucrurilor simple” (Tracus Arte, 2025), fiind inclusă printre cele doar 6 volume finaliste din peste 40 de volume de debut evaluate de juriu.

Volumul Alexiei Plăcintă a mai fost nominalizat la Premiul pentru Debut al Uniunii Scriitorilor din România și a primit Premiul pentru Debut al revistei Convorbiri Literare. De asemenea, poeta suceveană a câștigat Premiul pentru Tânărul Poet al Anului 2025 în cadrul Galei Tinerilor Scriitori.

La Festivalul „Porni Luceafărul…”, Marele Premiu a revenit unei tinere talentate: Amalia Blumenfeld, elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava și membră a Casei de Poezie „Light of Ink”. Câștigătoarea va participa în toamnă la o rezidență de creație la Memorialul Ipotești, unde va lucra la definitivarea primului său volum de poezie.