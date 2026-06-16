Atletic Bucovina confirmă forma excelentă înaintea Campionatului Mondial: Aur și două medalii de bronz la Cupa Sultan WUKF 2026

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Clubul Atletic Bucovina a obținut rezultate remarcabile la una dintre cele mai importante competiții de verificare ale sezonului – Cupa Sultan WUKF 2026, desfășurată în weekend la Ploiești.

Sportivii antrenați de sensei Ovidiu Corduneanu (Centura Neagră 5 Dan) au urcat de trei ori pe podium, aducând acasă o medalie de aur și două medalii de bronz.

Rezultatele Clubului Atletic Bucovina:

Crețu Miron – Locul I, medalia de aur la proba de Kata

– Locul I, medalia de aur la proba de Crețu Miron – Locul III, medalia de bronz la proba de Kumite

– Locul III, medalia de bronz la proba de Gavril Sebastian – Locul III, medalia de bronz la proba de Kata

Crețu Miron a impresionat prin evoluții de înalt nivel atât în proba tehnică, cât și în cea de luptă, confirmând versatilitatea și pregătirea riguroasă. Gavril Sebastian a demonstrat, la rândul său, un progres constant și o tehnică solidă.

„Cupa Sultan a reprezentat un test important înaintea competițiilor internaționale care urmează. Suntem mulțumiți de modul în care sportivii noștri au evoluat și de atitudinea demonstrată pe suprafața de concurs. Rezultatele obținute confirmă că pregătirea se desfășoară în direcția corectă și ne oferă încredere pentru obiectivele viitoare”, a declarat sensei Ovidiu Corduneanu.

Aceste performanțe vin ca o confirmare a muncii susținute din cadrul Clubului Atletic Bucovina și oferă un impuls moral puternic înaintea Campionatului Mondial WUKF.