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Acasă Radauti Femeie de 39 de ani, depistată beată la volan cu copilul de...

Femeie de 39 de ani, depistată beată la volan cu copilul de 4 ani în mașină, la Rădăuți. A refuzat testul la spital


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Polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier al Poliției Municipiului Rădăuți au intervenit și au oprit un autoturism Skoda care circula pe strada Nicolae Bălcescu, în noaptea de duminică spre luni.

La volan se afla o femeie de 39 de ani, din Rădăuți, care emana puternic halenă alcoolică. Pe bancheta din spate a mașinii se afla fiul său minor, în vârstă de doar 4 ani.

Din cauza stării avansate de ebrietate, femeia nu a putut fi testată cu aparatul etilotest. Ea a fost condusă la Spitalul Municipal Rădăuți, unde, în prezența medicului de gardă, a refuzat să i se preleveze mostre biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor acestui caz grav, care pune în pericol nu doar siguranța rutieră, ci și viața unui copil minor.


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