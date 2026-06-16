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Femeie din Mălini înșelată online. Escrocii s-au dat drept funcționari de la Administrația Fiscală


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Poliția Municipiului Fălticeni a deschis un dosar penal după ce o femeie din comuna Mălini, satul Poiana Mărului, a fost păcălită și prejudiciată cu 1.205 lei într-o schemă clasică de înșelăciune online.

Potrivit sesizării, la data de 10 iunie 2026, femeia a accesat un site promovat pe Facebook care promitea multiplicarea rapidă a banilor prin investiții. Imediat după aceea, a fost sunată pe telefonul mobil de o persoană care s-a recomandat drept Titus Ionescu de la Administrația Fiscală.

Prin inducere în eroare, escrocul a convins-o pe victimă să completeze datele personale și informațiile cardurilor bancare de la Banca Transilvania și Revolut. Ulterior, femeia și-a dat seama că a fost înșelată și a reclamat fapta pe 15 iunie.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.

Poliția Suceava a reluat recomandările pentru evitarea unor astfel de situații:

  • Fiți extrem de prudenți la ofertele de „investiții rapide” sau „multiplicare a banilor” promovate pe Facebook sau alte rețele sociale;
  • Nicio instituție oficială (ANAF, bănci, Poliție) nu solicită date bancare, parole sau coduri prin telefon sau mesaje nesolicitate;
  • Verificați întotdeauna informațiile prin canale oficiale înainte de a furniza orice date personale.

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