Trei accidente cu trotinete electrice în județul Suceava în doar zece ore: Doi copii de 9 și 13 ani răniți. Un adult beat care a condus o trotinetă, amendat cu 1215 lei

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Polițiștii suceveni au înregistrat trei accidente rutiere produse de trotinete electrice în interval de câteva ore, două dintre ele implicând minori.
Primul accident s-a produs, luni, 15 iunie, în jurul orei 07:35, când un minor de 13 ani din comuna Vicovu de Jos a plecat spre școală cu trotineta electrică. Pe un drum comunal s-a dezechilibrat și a căzut, suferind contuzii la membrul superior stâng. A fost transportat la Spitalul Municipal Rădăuți, unde a primit îngrijiri medicale și a fost externat în aceeași zi. Polițiștii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.
Tot pe 15 iunie, în jurul orei 15:00, un copil de 9 ani din comuna Dărmănești a căzut de pe trotineta electrică pe un drum comunal din localitatea Șerbăuți. Minorul a suferit contuzii la gleznă și piciorul stâng. A fost evaluat medical la Spitalul Județean Suceava. Și în acest caz a fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.
Pe 15 iunie, în jurul orei 17:40, un bărbat de 48 de ani din satul Huși, comuna Preutești, a căzut de pe trotineta electrică pe un drum comunal. Acesta se afla sub influența alcoolului, testul etilotest indicând o concentrație de 1,32 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a refuzat transportul la spital și a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.215 lei pentru conducerea trotinetei sub influența băuturilor alcoolice.
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