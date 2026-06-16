Femeie din Fântânele, înșelată cu o comandă online: A plătit pentru camere video și a primit lămpi solare

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Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ipotești anchetează o nouă cauză de înșelăciune online. O femeie din satul Stamate, comuna Fântânele, a fost păcălită și a primit alte produse decât cele comandate.

Potrivit sesizării, la data de 12 iunie 2026, femeia a comandat online de pe site-ul Asmarket.ro patru camere video, în valoare totală de 773,97 lei. Pe 15 iunie, în jurul orei 13:15, a fost contactată telefonic de un curier și a ridicat coletul.

După ce a achitat suma și a deschis pachetul, a constatat că în loc de camere video primise 12 lămpi solare de perete (model CL 100 – Wall Lamp). Imediat a sesizat Poliția prin 112.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.