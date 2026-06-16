Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Social Femeie din Fântânele, înșelată cu o comandă online: A plătit pentru camere...

Femeie din Fântânele, înșelată cu o comandă online: A plătit pentru camere video și a primit lămpi solare


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ipotești anchetează o nouă cauză de înșelăciune online. O femeie din satul Stamate, comuna Fântânele, a fost păcălită și a primit alte produse decât cele comandate.

Potrivit sesizării, la data de 12 iunie 2026, femeia a comandat online de pe site-ul Asmarket.ro patru camere video, în valoare totală de 773,97 lei. Pe 15 iunie, în jurul orei 13:15, a fost contactată telefonic de un curier și a ridicat coletul.

După ce a achitat suma și a deschis pachetul, a constatat că în loc de camere video primise 12 lămpi solare de perete (model CL 100 – Wall Lamp). Imediat a sesizat Poliția prin 112.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

Garda Forestieră Suceava a depistat un transport fictiv de cherestea la...

Situație tensionată la locuințele sociale din Câmpulung Moldovenesc: trei familii, somate...

Trei accidente cu trotinete electrice în județul Suceava în doar zece...