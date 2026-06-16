Situație tensionată la locuințele sociale din Câmpulung Moldovenesc: trei familii, somate că vor fi evacuate din cauza datoriilor uriașe la utilități



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Trei familii cu situații sociale dificile, care locuiesc în locuințe sociale pe strada Căprioarei, au primit somații de evacuare din partea Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc din cauza datoriilor mari acumulate la utilități, în special la energie electrică.

Potrivit relatărilor, datoriile de familie ajung la aproape 10.000 de lei, cu facturi lunare la curent de până la 2.600 de lei. Chiria este modică (între 50 și 150 de lei), dar consumul ridicat de energie electrică, generat cel mai probabil de boilerele montate în case (în condițiile în care nu există apă caldă în sistem centralizat), a dus la acumularea rapidă a sumelor.

Primarul Mihăiță Negură a confirmat că cele trei familii au primit notificări oficiale și că, dacă datoriile nu vor fi achitate, vor fi demarate procedurile de evacuare. Totodată, primăria a precizat că pentru a putea beneficia de noile locuințe sociale care se construiesc, plățile trebuie aduse la zi.

Situația a creat tensiuni atât în rândul beneficiarilor, cât și la nivelul administrației locale. Primarul a exprimat nemulțumirea față de modul în care s-au acumulat datoriile, în timp ce familiile afectate se află în dificultate financiară și spun că nu își pot permite să achite sume atât de mari.

Locuințele de pe strada Căprioarei găzduiesc în total șase familii, din care trei și-au achitat la timp obligațiile. Cei care au restanțe urmează să fie relocați în vară în noile locuințe sociale, însă datoriile pot împiedica acest proces.

Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc subliniază că locuințele sociale sunt destinate persoanelor vulnerabile, dar respectarea obligațiilor de plată este o condiție esențială pentru menținerea lor.